Covid19: Salgono i contagi ma non i ricoveri. 39 casi nel Varesotto, 324 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di giovedì 1 ottobre, risultano 39 nuovi casi di cittadini positivi al coronavirus nel Varesotto, mentre sono 119 in tutta la Regione per una percentuale pari all’1,5%.



Nella Regione è molto alto il numero dei tamponi comunicato oggi: sono 24.691. I nuovi positivi sono 324 per una percentuale pari all’1,3%.

I dati di giovedì 1 ottobre

– i tamponi effettuati: 24.691, totale complessivo: 2.133.635.

– i nuovi casi positivi: 324 (di cui 49 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 80.924 (+212), di cui 1.505 dimessi e 79.419 guariti

– in terapia intensiva: 35 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 298 (-8)

– i decessi, totale complessivo: 16.960 (+5)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +168, di cui 110 a Milano città

Bergamo: +18

Brescia: +25

Como: +9

Cremona: +1

Lecco: +1

Lodi: +8

Mantova: +5

Monza e Brianza: +22

Pavia: +20

Sondrio: +1

Varese: +39