Cristiano Caccamo e Andrea Vitali: i big a Duemilalibri

MARTEDÌ 20 OTTOBRE

Ore 17.00 – Maria Cristina De Paola e l’inaugurazione della mostra fotografica “Finis Terrae”, curata da Emma Zanella Conduce Bambi Lazzati, al Maga: la vincitrice del concorso “un racconto fotografico” Premio Riccardo Prina 2019 espone le opere che sanno coniugare la memoria intima e quella dei luoghi attraverso una composizione capace di restituire il senso materico di una appartenenza personale e di una visione universale. In collaborazione con il Premio Chiara e MA*GA.

Ore 17.00 – Alberto Conte e Marco Giovannelli, La via Francisca del Lucomagno, a Palazzo Borghi: il tratto italiano di un antico cammino che da Costanza scavalca le Alpi svizzere al passo del Lucomagno e prosegue fino a Pavia. Otto tappe a piedi, in bici o in special bike ricche di senso e di storia, uno stile di viaggio “leggero” alla portata di tutti.

Ore 18.00 – Fabio Clerici, Ogni abuso sarà punito, Palazzo Borghi: la toccante raccolta di poesie che raggiunge l’essenza di ogni uomo, induce alla riscoperta del lato “buono” di ognuno di noi, alla personale riflessione e alla certezza che “ogni abuso sarà punito”.

Ore 19.00 – Nicoletta Romano, Fermoimmagine. Diario di una quarantena, a Palazzo Borghi: il governo cinese si decise a rivelare al mondo l’esistenza del Coronavirus. Noi vedevamo le immagini di quella tragedia, il numero dei morti, il confinamento, come una cosa lontana da noi, che non ci riguardava…”

Ore 21.00 – Francesco Pellicini (con Faccia da libro) e Andrea Vitali (con Un uomo in mutande) intervistati da Matteo Inzaghi al Maga: non solo una presentazione di libri, ma un evento culturale certamente originale basato sul confronto fra le due realtà artistiche differenti dell’attore comico e del romanziere, incalzati dalle argute domande di Matteo Inzaghi.