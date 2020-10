Cumulo di rifiuti in fiamme a Luino

Un incendio è divampato ieri sera, giovedì 8 ottobre, intorno alle 23, in via XXV Aprile a Luino. Un cumulo di rifiuti ha preso fuoco per cause che le forze dell’ordine dovranno accertare.

I vigili del fuoco di Luino sono intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.