Dal 20 ottobre il Campus medico delle Terrazze da Cunardo si trasferisce a Varese

Dal prossimo 20 ottobre l’ambulatorio di Medicina dello Sport e il Campus medico delle Terrazze di Cunardo si trasferiscono nella nuova sede del Poliambulatorio Le Terrazze di Varese, in via Mazzini 10.

«Questo trasferimento – spiegano i responsabili del centro – permette di favorire e sviluppare il positivo rapporto con il territorio della città di Varese e di ampliare l’offerta di prestazioni sanitarie a favore dei cittadini».

Le due strutture offriranno i seguenti servizi:

• MEDICINA DELLO SPORT – L’ambulatorio di Medicina Sportiva, accreditato dalla Regione Lombardia, negli anni è diventato un punto di riferimento Regionale e Nazionale per la Federazione della Medicina dello Sport. Presso l’Ambulatorio infatti non vengono solo rilasciate tutte le certificazioni obbligatorie per legge allo svolgimento delle diverse attività sportive – dal professionista al non agonista – ma la Medicina dello Sport è declinata a 360°. In particolar modo l’attività fisica è consigliata e dosata come un farmaco al fine di ottenere la miglior qualità di vita e la più idonea prevenzione alle patologie socialmente più diffuse.

• CAMPUS MEDICO – Al Campus Medico saranno presenti le seguenti prestazioni specialistiche:  Cardiologia  Ortopedia  Fisioterapia e Osteopatia  Dermatologia  Agopuntura e Medicina tradizionale cinese  Chirurgia vascolare  Urologia pediatrica  Urologia  Endocrinologica  Fisiatria  Gastroenterologia  Nefrologia  Otorinolaringoiatria  Reumatologia  Neurologia

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di contattare i seguenti numeri

Medicina Sportiva: 0332.1544311 Campus Medico: 0332.1544411