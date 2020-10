Dal Polo Nord al Sud America: avventura ed emozioni

La vostra libraia preferita (sono io, vero?) si sta già organizzando per proporvi diverse letture per Halloween ma oggi è solo il 2 ottobre e abbiamo ancora un po’ di tempo prima di mettere in mostra le zucche in vetrina (io ne ho già una gigante!), fantasmi e ragnatele spaventose.

Baci polari

Per stasera vi propongo un illustrato dolcissimo.

“Baci polari” di Janik Coat ci racconta con le illustrazioni tutte le sensazioni e le emozioni della vita raccolte insieme dal freddo all’amore da sfogliare insieme seduti sul divano, abbracciati e coperti dal caldo di una bella coperta scozzese.

Se poi volete anche accendere un po’ il fuoco e preparare un buon tè caldo vi raggiungo anche io!

di Janik Coat

L’Ippocampo editore – € 12,90

La formula segreta

Per i più grandi il nuovissimo romanzo di Sara Rattaro!

“La formula segreta” edito da Mondadori racconta la storia di Matteo che compirà un viaggio fino in Sud America con suo padre per seguire le tracce di Ettore Majorana, il geniale fisico italiano scomparso misteriosamente dopo essersi imbarcato su un piroscafo a Napoli alla vigilia della Seconda guerra Mondiale.

Un romanzo avvincente scritto benissimo da Sara Rattaro che fa riflettere sul ruolo della scienza.