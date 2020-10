Dalla Regione i soldi per rifare il campo dello stadio delle Azalee

Arriveranno nel 2022 le risorse per rinnovare il campo da calcio dello stadio “Azzurri d’Italia”, la struttura sportiva nel quartiere Azalee di Gallarate.

Soldi della Regione, «per il rifacimento del manto erboso del campo da gioco, passando da naturale a sintetico», spiega l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech.

«Il finanziamento ammonta a 150mila euro, su un importo complessivo dei lavori di 450mila euro».

Il Comune di Gallarate ha presentato poi anche una domanda per un altro bando, proponendo il rifacimento della pista d’atletica che circonda il campo da calcio (i termini saranno prorogati a novembre, quindi l’assegnazione andrà per le lunghe).

«Difficilissimo che si vincano due bandi per lo stesso impianto», ammette Rech, sicché la notizia di oggi è buona per gli appassionati di calcio, meno per chi sperava nel rifacimento della pista di atletica. Per una questione di gestione dei lavori il Comune aveva comunque già previsto di dare priorità al rifacimento del campo (dato che questi lavori avrebbero richiesto di transitare con macchine operatrici sulla pista d’atletica).