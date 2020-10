Dalla Tari alle scuole, da piazza Repubblica a largo Flaiano: il nuovo numero de La Finestra

E’ on line in versione pdf il nuovo numero de “La Finestra”, il magazine del PD di Varese.

Tra gli argomenti della decima edizione c’è lo “stato dell’arte” dei quattro simboli del cambiamento a Varese: Largo Flaiano, piazza Repubblica, via Giordani e Palaghiaccio.

All’interno anche un’intervista all’assessora all’istruzione Rossella Dimaggio a oltre un mese dalla riapertura delle scuole, un articolo sulla qualità dell’aria in città, uno sulla diminuzione della Tari.

Da segnalare anche un primo “memorandum” sul punto di partenza della giunta Galimberti, cioè sulla situazione lasciata dall’ex sindaco, e ora Governatore della regione, Attilio Fontana.

In ultima pagina, infine, nomi dei presidenti dei nuovi consigli di quartiere e degli indirizzi e-mail per raggiungerli, aperti dall’amministrazione per favorire il dialogo con i cittadini.

SCARICA IL PDF