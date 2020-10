De Marco (Forza Italia Saronno): “Convinti con Fagioli al ballottaggio”

Agostino De Marco, coordinatore cittadino del partito di Silvio Berlusconi, più votato tra i candidati in consiglio comunale, rispedisce al mittente le esternazioni di Luciano Silighini e ribadisce la posizione di Forza Italia in vista del ballottaggio

Negli ultimi mesi il nostro partito è stato vittima di attacchi e illazioni, animate da egoismi e personalismi, mosse con lo scopo di screditare l’ottimo lavoro fatto dall’amministrazione uscente e con lo scopo di minare l’unità del centrodestra.

Il nostro partito crede fermamente nel pluralismo e nella libertà di espressione, non a caso si rifà ai principi di libertà fondanti del Partito Popolare Europeo.

Nelle sue recenti affermazioni e atteggiamenti, lo ribadiamo fermamente, Luciano Silighini non ha mai rappresentato in alcun modo le posizioni di Forza Italia, ma ha solo ed esclusivamente parlato a nome proprio, anteponendo le sue questioni personali ad una scelta chiara e netta di Forza Italia che è senza riserve nella coalizione di centro destra e di pieno appoggio al candidato Sindaco Fagioli. Noi crediamo che i personalismi debbano essere lasciati fuori dalla politica.

Ferma restando la libertà di coscienza che è un principio basilare per un partito come FI, non possono essere tollerati atteggiamenti e prese di posizione al limite della provocazione in aperto contrasto con la linea politica di appoggio senza riserve al cdx e al candidato Fagioli decisa dal partito a livello locale e provinciale e approvata all’unanimità dai componenti della sezione saronnese.

Forza Italia si colloca saldamente nel centrodestra e crede convintamente che la concretezza dell’amministrazione uscente sia la strada migliore per il futuro di Saronno e invita al ballottaggio del 4-5 ottobre a votare per Alessandro Fagioli.

Agostino De Marco

Referente Forza Italia Saronno