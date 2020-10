Dipendenti del Comune di Olgiate Olona in agitazione: “Fondi nostri per nuovi dirigenti”

Si apre un fronte sindacale all’interno del Comune di Olgiate Olona e i dipendenti annunciano lo stato di agitazione per poco meno di 11.500 euro sottratti dall’amministrazione al fondo delle risorse decentrate del personale dipendente. La decisione arriva dopo l’assemblea dell’8 ottobre scorso, dopo i numerosi incontri tra maggio e giugno e i tentativi di trovare una soluzione condivisa.

Le rsu di Fp Cgil, Cisl Fp e Csa, l’amministrazione comunale di Olgiate Olona ha confermato la propria la decisione di sottrarre la somma di € 11.496,47 di risorse variabili dal fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per destinarle a favore del fondo per le posizioni organizzative (dirigenti), che saranno incrementate di due unità per altrettanti nuovi settori.

Rispetto alla quota di produttività dell’anno 2019, il cui termine per la liquidazione, ai sensi del contratto decentrato, è previsto per il mese di maggio dell’anno successivo, l’Amministrazione Comunale risulta essere inadempiente.

I sindacati esprimono totale disappunto ed insoddisfazione per la decisione assunta anche in violazione delle modalità di svolgimento delle relazioni sindacali, come confermato anche dall’inerzia ed inadempienza relativamente al pagamento della quota di produttività dell’anno 2019, segno della sottovalutazione degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione di un accordo.

Pretendono, infine, che l’Amministrazione Comunale riveda la propria decisione e ripristini lo stanziamento dell’intero ammontare delle risorse a favore del fondo del salario accessorio, oltre a provvedere immediatamente alla liquidazione di quanto spettante per l’anno 2019.

Risponde l’assessore al Personale Angela Di Pinto che, in maniera puntuale, ribatte punto per punto alle conclusioni delle Rsu.

Stiamo discutendo le modalità di determinazione delle risorse (fondo risorse decentrate anno 2020) per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, regolate dal contratto nazionale del comparto funzioni locali del 21/05/2018 nel rispetto del contratto decentrato triennio 2019/2021 siglato anche dalle organizzazioni sindacali il 16/12/2019.

Il punto chiave – spiega Di Pinto – è che (come reso legittimo dall’art. 23 d.lgs. 75/2017) come Ente Locale abbiamo deciso di destinare parte della componente variabile del fondo per il salario accessorio all’attivazione di un processo di riorganizzazione della macchina amministrativa attraverso la creazione di due nuove posizioni organizzative (resp servizi sociali e resp servizi di pubblica istruzione e cultura), con l’obiettivo di miglioramento della qualità dei servizi, efficientemento dell’azione amministrativa. Da 26 anni le responsabilità dei servizi sociali e istruzione&cultura sono affidate al segretario comunale, situazione anomala per un comune delle dimensioni di Olgiate Olona

Pur mantenendo la somma (30759€) messa a disposizione nel 2016 (la normativa ha bloccato a quell’anno il riferimento come tetto massimo) è stata ridotta la somma destinata ai progetti obiettivo, sia come richiesto anche dai sindacati, che alla luce degli ultimi chiarimenti e pareri della giurisprudenza sul principio di prudenza per lo stanziamento di fondi per tali finalità (gli 11 mila e rotti euro non possono essere ripartiti “a pioggia”), sono state però aggiunte figure intermedie con indennità di specifiche responsabilità e di funzione. Al contempo si è intervenuti sul benefit dei buoni pasto aumentandola da 5 a 7€

I sindacati hanno chiesto di creare solo una nuova posizione organizzativa responsabile dell’intero settore anziché due, ma questo non porterebbe alcun vantaggio economico perché ogni posizione in base ai processi gestiti ha un peso economico, stabilito non dall’amministrazione ma da un nucleo di valutazione esterno, quindi creare una funzione significherebbe quantificare comunque l’emolumento di una figura come somma delle due