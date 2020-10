I dipendenti motivati sono più efficienti: la Provincia investe su un corso motivazionale

La recente riorganizzazione che ha visto una razionalizzazione delle strutture di massimo livello della Provincia di Varese, in linea con la realtà normativa, ha portato a una profonda trasformazione dell’organizzazione del lavoro.

In particolare le sei aree esistenti sono diventate tre – ‘risorse’, ‘tecnica’ e ‘sviluppo e sicurezza’ -, articolate nei vari settori. Dal 1 novembre, con l’assunzione del nuovo responsabile dell’area tecnica, saranno tre anche i dirigenti a capo delle aree.

In questi mesi, per contribuire ad aumentare il benessere e a migliorare la qualità del lavoro, la Direzione, su indicazione della Presidenza, ha organizzato un corso di ‘Psicologia ad alto potenziale’ che si articola in due moduli.

I partecipanti, più di venti, hanno approfondito come potenziare la comunicazione anche a distanza, lavorare con intelligenza emotiva, aumentare la comunicazione efficace nella gestione delle riunioni, individuare strategie e tecniche di gestione del tempo.

In questi giorni sono invece i collaboratori dell’area tecnica, un centinaio circa, a partecipare al secondo modulo, che si propone di fornire strumenti e modalità relazionali per costruire gruppi di lavoro e potenziare la comunicazione tra collaboratori e responsabili e tra i collaboratori stessi.

«Non si tratta di un corso che si limita a fornire nozioni, ma di un vero e proprio percorso motivazionale che punta a valorizzare le capacità di ciascuno – afferma il presidente Emanuele Antonelli -. Le risorse umane della Provincia hanno sempre lavorato con grande impegno nonostante la riforma che ha avuto, tra gli altri, anche effetti demotivanti. Sono convinto che se i dipendenti sono motivati è più facile che condividano e raggiungano gli obiettivi che l’ente si prefigge: nostro dovere è fornire gli strumenti, non solo organizzativi, ma anche psicologici, affinchè possano operare in un ambiente di lavoro positivo, in cui si comunica efficacemente superando i conflitti, un ambiente che fornisca nuovi stimoli e alimenti la passione per la propria professione».