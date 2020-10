Docente positivo al Covid, tre classi delle medie di Somma Lombardo in isolamento

(immagine di repertorio) – Tre classi in delle scuole secondarie di primo grado Leonardo da Vinci di Somma Lombardo, sono state poste in isolamento precauzionale come previsto dai protocolli ministeriali a causa della positività al Covid-19 di un docente, comunicata oggi.

A comunicarlo è stato questa sera – domenica 18 ottobre – il sindaco Stefano Bellaria. Ats Insubria e l’Istituto comprensivo hanno già provveduto a contattare le famiglie degli alunni delle tre classi, per informarle del provvedimento.

Così come in queste ore stanno facendo moltissimi sindaci, anche Bellaria ha voluto ricordare ai suoi concittadini l’importanza della responsabilità individuale: «Mi appello a tutti i sommesi per ribadire l’importanza del rispetto delle tre regole base, non solo a scuola, ma in ogni luogo: l’utilizzo corretto delle mascherine, l’igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale. Le scuole sono luoghi sicuri dove si rispettano le norme».

Il sindaco ha fatto un appello in particolare ai ragazzi: «Capiamo il dispiacere di non poter abbracciare i vostri amici, ma dobbiamo tenere duro ancora per un po’. Usciti da scuola indossate la mascherina e restate distanti tra di voi, anche quando al pomeriggio vi incontrate in casa o fuori, così non vanificare il lavoro fatto durante l’orario scolastico. Capiamo l’esasperazione per il protrarsi di questa situazione, ma non possiamo gettare al vento i sacrifici fatti questa primavera. Se rispettiamo le regole e restiamo uniti insieme ce la faremo».