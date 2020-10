Domenica si viaggia a vapore: arriva il “Laveno Express”

Torna il treno a vapore sul Lago Maggiore: domenica 11 ottobre viaggiatori e curiosi potranno ammirare il passaggio della vaporiera e dei vagoni “centoporte”, da Milano a Laveno Mombello.

Il convoglio “Laveno Express” porterà da Milano, Rho, Busto Arsizio e Gallarate fino alle placide acque del lago e alla cittadina di Laveno Mombello.

Per chi prenderà gli ultimi biglietti disponibili, si potrà viaggiare su un convoglio d’epoca di Fondazione Fs, con locomotiva a vapore degli anni Venti e le carrozze del tipo “centoporte”, risalenti agli anni Trenta e così chiamate appunto per la presenza di diverse porte (rigorosamente da aprire e chiudere a mano) su ogni fiancata, per agevolare l’ingresso delle persone.

Il fischio della vaporiera e quelli del capotreno in perfetta tenuta d’epoca, il clangore degli sportelli che si chiudono delle vetture, i sedili in legno e velluto, l’odore del carbone saranno protagonisti della giornata. Ovviamente insieme allo splendido paesaggio del Lago Maggiore, con la vista che spazia sulle Isole Borromee, su Verbania, sui monti della Valgrande. Come in altre occasioni, c’è anche la possibilità da Laveno di proseguire con una escursione in battello.

Alle ore 15.00 all’Hotel de Charme, situato in Viale de Angeli 46 (zona porto nuovo), i passeggeri potranno assistere al Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi diretta dal maestro Maurizio Zocchi, approfittando del meraviglioso panorama offerto dal nuovo parco creato nella zona della Ex Ceramica. Al termine del concerto i passeggeri potranno ripercorrere in tutta tranquillità il tratto di lungolago e, tramite la pista ciclabile, ritornare alla stazione delle Ferrovie dello Stato in tempo utile per il rientro, previsto per le ore 17.30.

Fondazione Fs assicura il massimo rispetto delle normative di prevenzione del contagio da Covid.

Treno a vapore Milano-Laveno 11 ottobre 2020: gli orari e i passaggi a Rho, Gallarate e Busto Arsizio

Il treno a vapore, organizzato da Fondazione Fs, parte da Milano Centrale alle 9.48 del mattino, fermerà poi a Rho alle 10.14, a Busto Arsizio alle 10.52, a Gallarate alle 11.08. Poi via verso il Lago Maggiore, con l’arrivo previsto a Laveno alle 11.50, giusto in tempo per un giretto prima di pranzo. Il treno di ritorno ripartirà invece alle 17.30, sempre con fermata a Gallarate (18.24), Busto (18.38) e Rho (19.04),

I biglietti saranno in vendita sul sito www.trenitalia.com, biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, a bordo treno senza maggiorazione (ovviamente se ci sono posti: può andare come soluzione last minute). I bambini 0-4 anni non compiuti viaggiano gratis, accompagnati da almeno un adulto che paga il biglietto.

In treno a vapore sul Lago Maggiore

Il Lago Maggiore è diventata negli ultimi meta frequente di viaggi a vapore, a volte anche per gruppi organizzati: nel 2018 il treno era andato sulla sponda piemontese ad Arona, nel 2019 la meta invece era Luino. E da Luino verso la Svizzera partono spesso le corse a vapore (con locomotiva tedesca) della associazione Verbano Express, che di recente ha anche riacceso per la prima volta una nuova, vecchia locomotiva.