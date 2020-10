Donati venti camici per bambini ricavati dalle maglie dei campioni della serie A

Venti camici per bambini ricavati dalle maglie di famosi campioni delle squadre della serie A calcistica, sono stati donati dall’associazione FreeBox di Torino e consegnati al professor Massimo Agosti, responsabile del dipartimento Donna e Bambino dell’ASST Sette Laghi all’Ospedale del Ponte di Varese.

L’associazione, fondata dalla famiglia Pessotto, ha promosso l’iniziativa “Camici amici” per allietare il soggiorno in ospedale dei piccoli pazienti. Dopo la donazione effettuata nel 2019 all’ospedale Regina Margherita di Torino, è la volta di Varese, città natale della signora Reana Pessotto presente all’evento con le figlie Federica e Benedetta. «È un gesto semplice e gentile – sottolinea il professor Agosti – che ci riempie di gratitudine. Indossare questi camici farà sentire i nostri piccoli pazienti dei veri campioni, protagonisti di una battaglia importante per la loro salute. E a tutti noi operatori sanitari fa percepire concretamente la simpatia e la solidarietà che circonda il nostro lavoro».