Due anni fa l’investimento mortale, davanti alla Parini di Varese arriva il nuovo “salvapedoni”

Di isole “salvapedoni” in questi giorni ne sono state costruite parecchie, in giro per la città di Varese. Facevano parte del piano “Percorsi sostenibili. A scuola e al lavoro in sicurezza e comodità” del comune di Varese: 27 cantieri davanti alle scuole di Varese per i quali l’amministrazione comunale ha messo in campo circa 500mila euro.

Galleria fotografica Un salvapedoni davanti alla scuola, fiori in memoria di Anna rossi 4 di 5

Quella che è stata realizzata a Giubiano, però, davanti alla scuola primaria Parini, ha un valore più importante degli altri. Quell’attraversamento pedonale era, infatti, quello in cui, all’alba di una mattina di metà ottobre, ha perso la vita Anna Rossi, travolta da un automobilista che non si era accorto di lei mentre attraversava quel tratto di strada.

Da allora molte cose sono cambiate in quell’angolo: sono cambiati innanzitutto i lampioni, all’epoca molto carenti – proprio la presenza o no dell’illuminazione era stata parte delle polemiche suscitate dall’incidente – e ora sono a Led.

In questi giorni poi si è completato anche il “salvapedoni”, l’isola di protezione per chi attraversa in quel punto. Lavori arrivati a conclusione proprio nei giorni dell’anniversario dell’incidente mortale, avvenuto nelle prime ore della mattina del 18 ottobre.

Una coincidenza che non è stata dimenticata: da due giorni, su quel salvapedoni, campeggia un bellissimo mazzo di fiori bianchi, mentre al lampione è ora attaccata una foto, con il ricordo del giorno della sua prematura morte, nella speranza che non possa succedere più.

«Teniamo particolarmente a questi interventi, perché rendono la città più sicura e accessibile per i pedon – commenta l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – Vogliamo continuare lavorare sulla sicurezza per i pedoni e ciclisti: per questo oggi il nostro pensiero va anche ai familiari di Anna Rossi».