Due casi alla scuola Sacro Cuore di Gallarate, classi in quarantena

Due casi di positività al Coronavirus (un docente e uno studente) impongono misure di prevenzione al Sacro Cuore, scuola paritaria di Gallarate.

“Nei giorni scorsi si sono registrati due casi di positività al Covid 19 tra il personale docente e gli studenti delle Scuole Sacro Cuore”, scrive in una nota ufficiale l’istituto. “Sono state subito attivate le procedure previste in questi casi, informando l’ATS Insubria che ha preso in carico le situazioni”.

“In stretta collaborazione con le Autorità Sanitarie l’Istituto ha provveduto, in via precauzionale, a sospendere l’attività didattica delle classi interessate, in attesa di ulteriori comunicazioni. Tutto il corpo insegnante è assolutamente attivo nel rispettare tutte le norme e i protocolli in vigore e nel monitorare i comportamenti degli alunni”.

“Le scuole sono in stretto contatto anche con i genitori degli alunni affinchè siano costantemente informati su tutte le azioni che, in accordo con le Autorità Sanitarie, hanno messo e dovranno eventualmente mettere in atto. Con sollecitudine, già dalla giornata di ieri, è stato attivato il Piano per la Didattica Digitale Integrata, che prevede lezioni a distanza per tutti i ragazzi e bambini coinvolti, così da proseguire nel percorso scolastico e mantenere da subito la relazione”.

Sono numerosi i casi registrati in diverse scuole e strutture educative della provincia, l’ultimo a Gallarate riguarda un asilo nido.