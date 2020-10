Due spettacoli itineranti “nella natura”, per grandi e piccini

Dalle “Favole al rovescio” di Gianni Rodari al Barone Rampante, passando per “Il segreto del bosco vecchio” : tre classici della letteratura insieme ispirano uno spettacolo tutto nuovo e itinerante: si chiama “Boschi favolosi” e a portarlo in scena nel contesto naturale dei Boschi del Campo dei Fiori attorno a Castello Cabiaglio, saranno gli attori di Teatro Periferico. Si tratta del primo di due “spettacoli nella natura” in programma per domenica 18 ottobre.

Si comincia quindi con “Boschi favolosi”, spettacolo rivolto ai bambini e alle loro famiglie, che prenderà il via alle ore 15 con partenza dal parcheggio di via Mazzini 67 (in località Monteggia) per poi spostarsi lungo i sentieri nel bosco, attori e pubblico insieme.

Al calar del sole invece, alle ore 18.30, prenderà il via un secondo spettacolo, rivolto agli adulti, a partire dal grande parcheggio sulla provinciale in località via per Filino (prima di salire in paese). Per fruire dello spettacolo “Narciso”, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, il pubblico avrà bisogno di smartphone e auricolari propri.

per entrambe le iniziative i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione scrivendo a info@teatroperiferico.it.