Dumenza: mamme e ragazzini ripuliscono il lavatoio vandalizato

Il lavatoio vandalizzato torna quasi come nuovo grazie all’impegno di mamme e ragazzini che in un pomeriggio hanno ripulito i segni lasciati dalla stupida inciviltà.

La lezione di educazione civica, uno schiaffo in faccia ai vandali, è stata impartita nella giornata di ieri, lunedì.

Il lavatoio era quello “della falegnameria“ che settimane fa fu preso di mira dai vandali, fato che fece indignare la piccola comunità del paesino montano: scritte in olandese che hanno rovinato le antiche pareti di quel luogo di aggregazione dove un tempo oltre che a lavare i panni, le donne si trovavano per parlae e scambiarsi le ultime notizie che riguardavano la vita sociale.

Ci scrive infatti una lettrice: «Ricordate l’atto vandalico di fine settembre a discapito dell’antico lavatoio di via Rimembranze – zona falegnameria di Dumenza? Una squadra composta da tre mamme volenterose (Cristina, Raffaella e Alessandra) e alcuni ragazzi in età scolare ha offerto il suo aiuto per le prime cure necessarie alla struttura».

«Ciascuna di queste persone proprio ieri, armata di pennelli e attrezzatura, si è data da fare per ripulire e cancellare le pareti dalle scritte inopportune. Un’iniziativa nata su un gruppo WhatsApp, con la massima semplicità».

Una grande lezione di senso civico e generosità quella dimostrata ieri. La nostra comunità, pur colpita da episodi spiacevoli come l’ultimo atto di vandalismo, è fortunata perché può anche contare su persone con un grande cuore.

I giovanissimi presenti hanno ben compreso l’importanza del rispetto verso il patrimonio comune e il momento è stato caratterizzato dallo spirito di unione nel fare, anche divertendosi, qualcosa di buono e solidale insieme. Uno spirito che si spera possa diffondersi sempre più.

«Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale ringraziano le mamme e i ragazzi (Nicolò, Giorgia, Matteo, Lara, Giulia, Sofia, Samir e Gabriel) intervenuti per la brillante iniziativa e la preziosa collaborazione. Grazie, da parte della squadra e da parte nostra, a Egidio Passera per la vernice omaggiata ai ragazzi per l’occasione e alla falegnameria Ranzoni per il supporto logistico assicurato per tutto l’intervento. A breve avverrà il completamento delle operazioni di pulizia della struttura, seguirà un aggiornamento», si legge in un post su facebook