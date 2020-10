Eletto il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di Varese

E stato eletto questo pomeriggio (lunedì 5 ottobre) al De Filippo di Varese, il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di Varese. A vincere è stata la lista “Insieme per il futuro” con 365 voti, sfidando la lista “L’ordine per Roberto Stella” che ne ha avuti 353.

Entro otto giorni il consigliere anziano della lista vincente, Dino Azzalin, dovrà convocare il nuovo consiglio direttivo che sarà composto da 15 persone, tutte parte della lista vincente. Sono infatti quelle che hanno avuto più voti. Sarà poi il consiglio direttivo ad eleggere

Hanno votato in tutto 939 medici, hanno avuto 19 schede bianche e 39 schede nulle.

Si presentavano due liste, “Insieme per il futuro” e “L’Ordine per Roberto Stello”. Ha vinto la prima con 395 voti e ha perso l’altra con 353. A questo punto, da domani devono esserci otto giorni in cui il consigliere anziano della lista vincente, Dino Azzalin, il nuovo consiglio direttivo che è composto da 15 persone che sono tutti quelli della lista vincente, sono quelli che hanno avuto più voti. Il consiglio direttivo eleggerà quindi il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici.