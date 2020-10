Emergenza Covid, rinviati Premio Valcavi e manifestazioni per l’Ottobre di Sangue

A causa dell‘emergenza sanitaria per il covid-19 le manifestazioni in programma per sabato, Premio Valcavi e domenica per l’ottobre di Sangue sono rinviate.

Per quest’ultimo evento – ricordo delle stragi di partigiani avvenute tra Varese e i dintorni nel 1944 – si svolgerà solo il momento della deposizione della corona a cui parteciperanno il sindaco e una piccola delegazione di Anpi.