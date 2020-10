Entra nel vivo la stagione dei funghi: gustateli in zuppa

Siamo nel vivo della stagione dei funghi in Valcamonica e nel Bresciano, con la presenza di russule, porcini e altre varietà di funghi. Stagione che si è avviata molto lentamente, ma che si sta riprendendo al punto che potrebbe risultare migliore di quella dello scorso anno.

Ricordiamo che la nascita dei funghi richiede condizioni ben precise: assenza di piogge torrenziali, terreni umidi, sole e temperature nell’ordine dei 18-20 gradi nel bosco. Ricordiamo che l’attività di raccolta dei funghi non rappresenta solo un hobby, ma una vera e propria fonte di sostentamento per migliaia di professionisti che, grazie al loro lavoro, riescono a fornire ristoranti e negozi locali con le varietà più popolari e gustose di funghi.

A fronte di ciò, è importante rammentare che non si tratta di un’attività da praticare alla leggera, precisa la stessa Coldiretti Lombardia, perché si devono rispettare norme ferree e, soprattutto, conoscere le diverse varietà di funghi. In caso di incertezza, basta rivolgersi ai Comuni o alle Unioni micologiche.

I funghi hanno un ruolo chiave nella nostra dieta: sono proteici, sono ricchi di fibre, potassio e poveri in sodio. Sono diversi i modi per consumarli, ma la zuppa dei funghi rimane un grande classico della tradizione Varese.

Ricetta della zuppa di funghi

a cura di CucinaTecnologica.it

Ingredienti per 4 persone

500 g di porcini

100 g di patate

1 cipolla

4 cucchiai di passata di pomodoro

50 g di burro

2 L di brodo di carne

Fette di pane q.b.

Prezzemolo q.b.

Salvia q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Tritate la cipolla e il prezzemolo. Fateli soffriggere nel burro usando preferibilmente un tegame in terracotta. Aggiungete la passata, le patate tagliate a cubetti e la salvia a piacimento. Quindi salate quanto basta e lasciate cuocere per un quarto d’ora.

Fatto ciò, aggiungete i porcini tagliati a fettine molto sottili e il brodo. Portate a cottura e lasciate ristringere la zuppa alla densità desiderata.

Nel frattempo, tostate il pane nel forno ambo i lati.

A cottura ultimata, create in una zuppiera una stratificazione di pane tostato e zuppa, oppure servite allo stesso modo in ciotole monoporzione in terracotta.

in un tegame soffriggere nel burro la cipolla tritata e ll prezzemolo; aggiungere la salsa di pomodoro, la salvia, la nepitella e le patate sbucciate e tagliate a dadini. Salare e far cuocere per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo versare l’acqua e quando bolle aggiungere i funghi affettati finemente e far cuocere per mezz’ora a fiamma bassa. In una casseruola far sciogliere il burro e dorare le fettine di pane che in seguito saranno disposte nelle ciotole monoporzione con la crema di funghi bollente.