Etica della tecnologia: si parla di interazione uomo-macchina con Alessandro Masserdotti

Seconda conferenza della rassegna Etica della tecnologia organizzata dall’associazione #lasolastrada. Dopo il primo incontro dello scorso 6 ottobre nel quale si è discusso su come nascono le informazioni nella rete e sui social media e sulla loro veridicità, il prossimo martedì 13 ottobre alle ore 21:00 webinar si parlerà di relazione uomo-macchina.

Una lavatrice, uno smartphone, l’abitacolo di un aereo, un sistema di controllo remoto dell’antifurto di casa, il personal computer, e così via. In tutti questi casi ed in numerosissimi altri ancora, è possibile entrare in relazione con la macchina perché esiste un sistema interattivo che, in sintesi, viene chiamato interfaccia uomo-macchina.

Senza questi sistemi di interazione, di facilitazione, non sarebbe proprio possibile, per noi semplici utilizzatori, capire il linguaggio informatico e nemmeno riuscire a dare allo strumento i comandi necessari. E’ sempre maggiore l’importanza riconosciuta all’HCI, in relazione alla evoluzione informatica ed alla presenza sempre più pervasiva, delle tecnologie digitali. Internet, i dispositivi mobili, l’intelligenza artificiale (IA) o l’internet delle cose ci mostrano che, oggigiorno, non solo usiamo la tecnologia ma viviamo con essa.

Questo mostra, probabilmente, che la stessa informatica deve orientarsi giocoforza verso la comunicazione tra gli utenti ed i dispositivi digitali. La stessa IA, di cui parleremo in una conferenza dedicata e che di fatto

rappresenta certamente un’area di ricerca strategica e di forte impatto sulla società stessa, mostra probabilmente la necessità di approfondire il tema della interazione (HCI), che in questo caso assume connotazioni forse ancora non pienamente indagate.

Ma come si sono evoluti nel tempo i sistemi di interazione computer – macchina? E quali sono, oggi, i limiti e le innovazioni che ci aspettano? Ne parlerà Alessandro Masserdotti, filosofo e interaction designer nonché grande esperto in materia.

