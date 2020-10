Faceva consegne di erba a domicilio a Busto Arsizio: fermato dopo un tentativo di fuga

Erano circa le 22.30 di domenica 11 ottobre quando in viale Pirandello la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha notato un’auto che procedeva a passo d’uomo nel parcheggio di un supermercato chiuso. La pattuglia ha deciso di effettuare un controllo accendendo i lampeggianti e intimando al conducente, tramite l’altoparlante in dotazione alla vettura di servizio, di fermarsi.

Per tutta risposta, con una brusca manovra, l’uomo alla guida ha imboccato l’uscita dal parcheggio dirigendosi a tutta velocità verso via Magenta ma è stato bloccato dopo pochi metri. Il guidatore, un cittadino albanese di 29 anni residente in un comune dell’alto milanese, è stato perquisito e, nel taschino del giubbotto sono stati trovati dieci dosi di marijuana.

La perquisizione dell’abitazione ha poi permesso di trovare, in garage, un bilancino con tracce di marijuana accanto a un rotolo di carta stagnola, lo stesso materiale utilizzato per confezionare le dosi sequestrate. L’esame del cellulare ha definitivamente confermato l’attività di spaccio svolta dall’indagato, autore di un fitto scambio di messaggi con persone che gli chiedevano la marijuana, consegnata a domicilio o su appuntamento in luoghi concordati.