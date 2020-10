Fagnano Olona raddoppia i positivi in 10 giorni. Il sindaco: “Siate il più prudenti possibile”

Il sindaco di Fagnano Olona, Elena Catelli, aggiorna i cittadini sulla situazione dell’epidemia da Covid 19 nel territorio comunale. In dieci giorni i contagiati sono più che raddoppiati (da 4 a 9): «In base agli ultimi dati Ats le persone positive sono salite da 4 a 9 in dieci giorni. L’età è scesa: sono indicati due ragazzini di 12 e 15 anni (nessun problema per la scuola media perché il dodicenne risulta già assente da metà settembre). Risultano anche tre ventenni».

Il sindaco invita alla prudenza: «Occorre in queste settimane così delicate essere il più prudenti possibile, usando sempre la mascherina, mantenendo le distanze e cercando di seguire le regole. Il mio appello è rivolto soprattutto ai giovani: si può uscire in totale sicurezza, ma sempre pensando di stare attenti agli altri nei comportamenti personali. Abbiamo chiuso, come da dpcm, i campetti di calcetto e basket, al parco e alle scuole, proprio per evitare assembramenti registrati anche nelle ultime due settimane. Se tutti facciamo il nostro pezzettino eviteremo un ulteriore diffondersi del virus».