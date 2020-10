Il fascino del Lago di Varese dove si uniscono natura, storia e relax

È forse una delle mete più conosciute del territorio, quella dove poter fare sport, riposarsi in mezzo alla natura ma anche tuffarsi in una storia lunga 4.000 anni. Parliamo del Lago di Varese, il bacino abbracciato da 9 comuni del territorio.

Un luogo iconico ma anche importantissimo al punto di ospitare al suo interno alcuni siti protetti dall’UNESCO.

Nel video in alto vi mostriamo ad altissima definizione due dei punti più iconici del lago, la Schiranna e l’Isolino Virginia.

Ma per capire davvero quanta storia è racchiusa in quel bacino vi riproponiamo il reportage realizzato in collaborazione con Varese 4U – Archeo che ripercorre la storia del lago di Varese e dei suoi primi abitanti