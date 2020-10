Fbc Saronno, il giudice sportivo ha deciso: sconfitta a tavolino col Luisago Portichetto

Il giudice sportivo ha deciso, l’Fbc Saronno ha perso a tavolino la gara giocata il 27 settembre contro il Luisago Portichetto.

La società comasca aveva fatto ricorso dopo essere stata sconfitta sul campo per 1-0 dai biancocelesti. L’azione legale è stata portata avanti perché i saronnesi hanno schierato il calciatore Amadio Gjonaj, classe 1995, benchè il centrocampista albanese dovesse scontare una squalifica (non espulso, squalifica per recidività in ammonizione) pendente dal campionato 2019/2020, quando giocava nel Città di Baveno 1908. Il numero 8 non avrebbe potuto giocare e così l’Fbc torna a quota 3 punti in classifica.

Inutili le controdeduzioni presentate dalla società saronnese, con le quali, pur riconoscendo l’errore commesso, i biancocelesti hanno provato a giustificare la violazione del regolamento.

Il giudice ha quindi deciso di comminare alla società FBC Saronno la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, di comminare alla società FBC Saronno l’ammenda di 100 euro, di squalificare il calciatore Gjonaj per una gara ulteriore, di inibire per un mese, vale a dire fino al 4/11/2020, il dirigente accompagnatore Luca Di Vincenzo.