Ferno: alunno delle medie positivo al Coronavirus, classe in quarantena

Uno studente di Ferno dell’Istituto Comprensivo Benedetto croce è risultato positivo al Coronavirus: una classe è stata messa in quarantena in via precauzionale e sono state attivate le relative procedure da parte di Ats Insubria.

A comunicare gli aggiornamenti è il sindaco, Filippo Gesualdi: «Purtroppo abbiamo tre nuovi casi di positività; pertanto, ad oggi, la situazione è la seguente: 37 guariti, 25 positivi e 6 deceduti. Ai nostri concittadini risultati positivi formulo un augurio di pronta guarigione. In considerazione dei numeri in costante e preoccupante ascesa, si valuteranno con attenzione le disposizioni contenute nel nuovo DPCM che sarà emanato a breve. L’emergenza evidentemente non è conclusa».

Gesualdi sottolinea poi l’importanza di continuare a prestare attenzione alle precauzioni da tenere: «Si devono osservare con scrupolo comportamenti adeguati all’attuale emergenza.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto qualora non sia possibile garantire il necessario distanziamento. L’uso della mascherina è obbligatorio in luoghi chiusi (fatto salvo specifiche disposizioni per ristoranti e simili). Curiamo con estrema attenzione l’igiene delle mani.

Evitiamo assembramenti nelle vie, nelle piazze e nei parchi. Applichiamo accuratamente le norme sanitarie, solo cosi tuteleremo noi e gli altri».

