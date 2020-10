Foliage: gli appuntamenti autunnali all’Isolino Virginia

Perché andare lontano per fotografare il foliage quando dall’Isolino Virginia si possono ammirare tutti i colori e le sfumature dell’autunno?

Proseguono per tutto il mese di ottobre i percorsi guidati per scoprire la storia millenaria della vita umana sul lago.

I siti palafitticoli che caratterizzano il lago di Varese, che hanno tra i suoi luoghi più significativo l’Isolino Virginia, costituiscono una tappa fondamentale per la storia della vita umana nel territorio prealpini. Non solo vicende archeologiche, ma anche quelle legate alla pesca e alla compravendita del lago.

IL PROGRAMMA

Domenica 18 ottobre, doppio appuntamento: ore 10 e ore 15

Sabato 24 ottobre, ore 15

Domenica 25 ottobre, ore 10

Partenza da imbarcadero Biandronno (via Marconi), durata 90 minuti – navigazione con guida.

Palafitte, castagne e pescatori: poche centinaia di metri che vantano una storia millenaria sulle acque del lago di Varese. La visita permetterà di osservare il contesto ambientale dove si è sviluppata la vita nel Neolitico, le dimensioni dell’isola, le ricerche e le scoperte effettuate per

immaginarci, attraverso i materiali esposti nel museo, come si svolgeva la vita

7.000 anni fa.

Le uscite sono organizzate da Archeologistics.

Il percorso parte dall’imbarcadero di Biandronno e, dopo una breve navigazione, approda sull’unica isola del lago. Alberi, uccelli acquatici, piante e fiori d’acqua insieme a tante storie di vita antica e di pesca saranno il tema della giornata.

Sarà possibile accedere anche al primo piano del museo, con una nuova sezione museale dedicata alle materie prime preistoriche, alla storia degli scavi e con una affascinante ricostruzione di abitazione neolitica in legno ed incannucciato realizzata da Cristiano Brandolini.

Navigazione con guida.

Adatto a piccoli e grandi

€ 11,00 cad comprensivo di navigazione a/r e guida, (gratuito bambini 0-5 anni)

prenotazione obbligatoria a:

http://www.archeologistics.it/servizi-educativi/palafitte-castagne-e-pescatori-414.html

Per informazioni: varesemusei@archeologistics.it | +39 328.8377206