Fontana: “Attendiamo bozza del decreto. Governo preveda tutela economica per aziende e lavoratori”

“Per un giudizio definitivo attendiamo di leggere la bozza del Dpcm. Bozza che per ora non ci è stata ancora consegnata”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’esito della riunione di oggi tra Governo e Regioni.

“Le misure ipotizzate dal Governo – prosegue Fontana –, secondo quanto anticipatoci soltanto a voce, dal presidente Conte e dai ministri Speranza e Boccia, non possono essere applicate senza che l’Esecutivo preveda una copertura economica per tutte quelle attività che, penalizzate dal nuovo pacchetto di limitazioni, rischierebbero di chiudere per sempre. Se ciò non accadesse, questi comparti produttivi e i lavoratori degli stessi si troverebbero in ginocchio”.

“Abbandonare a se stessi questi imprenditori e lavoratori- prosegue Fontana – sarebbe inaccettabile. Serve quindi un’azione del Governo che preveda concrete coperture economiche per chi, di fatto, sarà costretto a bloccare la propria attività”.

Ragionando in termini più generali il governatore Fontana ha chiesto al Governo di “mettere a punto, fin da ora, un metodo di lavoro che preveda, anche sulla base di eventuali nuovi scenari, un confronto che sia il più diretto e costante possibile tra gli organi sanitari e scientifici del Governo e quelli delle Regioni. Questo, anche e soprattutto, nel caso si verifichi la necessità di porre in essere provvedimenti restrittivi da parte delle singole Regioni”.