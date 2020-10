Fontana: “La crisi morde: subito 160 milioni per la provincia di Varese”

Centosessanta milioni in tutto per la provincia di Varese: 122 per “grandi opere di sviluppo” e 38 per i comuni. E’ quello che il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è venuto ad annunciare proprio nel capoluogo di provincia a una serie di stakeholder, all’interno di una intera giornata di incontri che comprenderà anche visite ad associazioni, aziende, scuole.

Tra i progetti di sviluppo che verranno finanziati con i 122 milioni annunciati «Ci sono tra le altre, alcune infrastrutture ferroviarie, il nodo intermodale di Busto, l’Alptransit, le ciclovie, il risanamento del lago di Varese e il piano d’area di Malpensa» spiega Fontana – Tra i fondi destinati ai comuni invece c’è la sistemazione di strade, il completamento di alcune ciclabili, il completamento della fibra come a Lonate Ceppino e Gazzada Schianno»

«Si tratta di un segno forte che la Regione vuole dare ai territori – ha sottolineato Fontana – la crisi morde, non c’è tempo di aspettare i fondi europei. Abbiamo voluto giocare d’anticipo».

La destinazione dei fondi però non è una scelta dell’ultim’ora: «Le scelte che abbiamo fatto derivano da un tavolo di confronto aperto da ben due anni – ha sottolineato in conclusione l’assessore Raffaele Cattaneo che accompagna fontana nel tour varesino- Non si tratta di idee partorite nelle stanze della Regione, ma del frutto di un dibattito sulle esigenze territoriali».