Forza Italia in piazzale Kennedy “Non si può andare avanti così”

I tre consiglieri comunali, Domenico Esposito, Piero Galparoli, Simone Longhini e il commissario cittadino di Forza Italia Domenico Battaglia hanno fatto un sopralluogo nel punto in cui si sono accumulate le buche in piazzale Kennedy, per verificare la situazione in un giorno di mercato e chiedere all’amministrazione comunale che si trovi al più presto una soluzione, sia viabilistica che concreta.

«Siamo venuti su segnalazione degli operatori, e chiediamo all’amministrazione comunale che trovino una soluzione al più presto – ha spiegato il capogruppo in consiglio Simone Longhini – Lo chiedono i cittadini e lo chiedono anche i commercianti, che sono già in una situazione precaria per lo spostamento annunciato del mercato, che non si sa quando si farà. Ci aspettiamo un intervento rapito perchè degrado chiama degrado e non si può tollerare ulteriormente una situazione del genere».

Non manca l’ironia, nelle parole di alcuni consiglieri: «Più che alla città giardino, sembra Kabul dopo i bombardamenti» commenta Piero Galparoli. «E’ bello presentare i lavori fatti con i soldi di regione e governo – aggiunge Domenico Esposito – Però quello che viene fatto coi soldi del comune si allungano sempre i tempi e non si sa se va a buon fine».

Di certo, il problema non è “solo una buca”: sotto i disastri transennati in un caso da due anni e in un caso da una settimana c’è il Torrente Vellone: «Per questo, prima di preoccuparsi di abbellire la piazza, dovevano pensare di metterla in sicurezza» è stato il commento del commissario Domenico Battaglia.