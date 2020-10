Forza Italia presenta i nuovi commissari: Battaglia a Varese e Mucci a Gallarate

Le sezioni di Forza Italia a Gallarate e Varese hanno di nuovo un responsabile, seppur nella forma, non elettiva, del commissario.

Sono stati nominati infatti alla carica Domenico Battaglia per Varese, ed Nicola Mucci per Gallarate.

Entrambi nomi noti del partito, che si sono spesi particolarmente negli anni passati (Mucci è stato anche sindaco, di Gallarate) ma che negli ultimi anni non avevano ricoperto cariche particolari, hanno entrambi il compito non solo di riorganizzare il partito nelle città, ma anche di prepararsi alle prossime elezioni amministrative, entrambe previste per il 2021.

LE PRIME DICHIARAZIONI DI DOMENICO BATTAGLIA

LE PRIME DICHIARAZIONI DI NICOLA MUCCI