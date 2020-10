Furto alla Righi: rubati 20 portatili per la didattica a distanza

Due furti in due settimane alla secondaria di primo grado Righi, in pieno centro città: dopo il monitor 65 pollici trafugato due settimane fa, lunedì 26 ottobre, appena riaperta al scuola dopo il weekend, gli operatori scolastici si sono accorti di un secondo furto: mancano all’appello 20 portatili che la scuola metteva a disposizione dei ragazzi per la didattica a distanza.

La preside dell’IC Varese 1, Luisa Oprandi, ha subito denunciato il furto ai Carabinieri di Varese che ora indagano sul fatto.

“Dalle prime ricostruzioni pare si sia trattato di un lavoro da professionisti – spiega la dirigente scolastica – perché se uno dei due armadi blindati è stato aperto grazie alle chiavi prelevate scassinando un normale armadio di legno, il secondo blindato è stato aperto con strumenti del mestiere“. Sul posto sono stati rinvenuti anche guanti, pinze e un cacciavite abbandonati dai malviventi che non hanno però lasciato segni evidenti di effrazione dall’esterno. Lo hanno potuto constatare sia le Forze dell’ordine intervenute sul posto, sia i fabbri comunali che hanno subito riparato, già nella giornata di lunedì, una grata in ferro interna, divelta dai ladri, e gli armadi danneggiati.

L’auspicio è che le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza poste sulla via Como e su via Rainoldi possano aiutare a chiarire i dettagli del furto.

Alla preoccupazione dei genitori non solo per i beni sottratti, ma anche per la sicurezza dell’edificio della media Righi (dove da settembre si sono trasferite anche le tre classi della media Salvemini di via Brunico con la sola eccezione delle lavagna luminose, che attendono ancora di essere trasportate nella nuova sede), risponde la preside: “Porte, infissi e serramenti del plesso scolastico sono in ordine, ma non a prova di ladro – afferma la Oprandi – Per questo saremmo più felici se potessimo avere un sistema di allarme in ogni scuola“.