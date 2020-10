Futura senza punti in casa: Marsala vince 3-1 a Busto Arsizio

Continua a non decollare il campionato della Futura Volley Giovani: dopo la bella vittoria di domenica su Montale, le Cocche cadono di nuovo contro Marsala e lo stop arriva tra le mura amiche del PalaSanLuigi con il punteggio di 3-1 a favore delle siciliane, risultate più ciniche e concrete nei set assegnati ai vantaggi.

Se infatti i primi due parziali sono stati divisi equamente con punteggi larghi (16-25 per Marsala il primo, 25-15 per Busto il secondo), gli altri due set hanno visto grande equilibrio in campo. In entrambe le occasioni però, la Futura ha fatto da lepre guadagnando qualche punto di vantaggio ma facendosi rimontare al momento di dare la spallata finale. Nel terzo set il 22-19 per Busto è stato annullato dalle giocate dell’ottima Demichelis che ha capovolto l’inerzia sino al 27-29 finale. Nel quarto addirittura le Cocche sono giunte fino a due punti dal set (23-20) ma a quel punto Busto ha spento la luce subendo un parziale di 1-6 che ha consegnato i tre punti nelle mani della squadra di Amadio.

Per la Futura dunque non sono bastate la prova di Carletti – 20 punti e 4 muri – o l’incisività al servizio “predicata” da Lucchini alla vigilia. Dalla parte opposta della rete, i punti di Ginnis e Pistolesi (21 e 15 rispettivamente) hanno lasciato il segno nella difesa di una squadra che davvero fatica a decollare in questa stagione. E il calendario non aiuta, visto che domenica la Futura andrà a Roma ospite dell’Acqua&Sapone capolista.

«Per usare una metafora al contrario, chi semina non raccoglie – spiega coach Lucchini a fine gara – Sono deluso dal risultato ma non dai tentativi: è la seconda partita dopo Torino che ci troviamo con la palla del set in mano ma non riusciamo a concretizzare. È dura, perché quando si vede la squadra fare brutti set c’è un problema, ma non è questo il caso; durante dei match così intensi come questo Latham ci lascia perché è ancora a corto di fiato. Ora c’è Roma dove possiamo comunque stupire, ma dobbiamo assolutamente ritrovare convinzione».

La migliore in campo in casa biancorossa, Federica Carletti, prosegue: «Abbiamo perso 2 set ai vantaggi perché non siamo state ciniche; la nostra prestazione ha avuto alti e bassi, loro hanno giocato una bellissima partita. Il campionato è lungo quindi non è il caso di trarre conclusioni, dobbiamo però mettere nuovamente in campo tutto il lavoro che facciamo in palestra e dobbiamo aiutarci il più possibile per sbloccarci».

FUTURA VOLLEY GIOVANI – SIGEL MARSALA 1-3

(16-25, 25-15, 27-29, 24-26) FVG Busto A.: Veneriano, Nicolini 5, Michieletto 6, Vecerina ne, Latham 14, A.Lualdi ne, Sartori 10, G.Lualdi 10, Sormani, Carletti 20, Garzonio (L), Zingaro 3. All. Lucchini. Battuta: errate 7, ace 6. Ricezione: 56% positiva, 32% perfetta, errori 3. Attacco: 36% positività, errori 9, murati 8. Muri: 10.

Marsala: Caserta 7, McCall-Ginnis 21, Nonnati, Mistretta ne, Mazzon 9, Demichelis, Parini 9, Vaccaro (L), Pistolesi 15, Colombano ne, Caruso 5, Soleti 11. All. Amadio. Battuta: errate 8, ace 3. Ricezione: 48% positiva, 29% perfetta, errori 6. Attacco: 42% positività, errori 11, murati 10. Muri: 8.

SERIE A2 Girone Ovest

CLASSIFICA (dopo 5 partite): Roma 12; Sassuolo 11; Marsala 10; Pinerolo, Mondovì* 7; FVG BUSTO A., Cus Torino 6; Olbia* 5; Club Italia** 4; Montale 1.

Ogni * una partita in meno.