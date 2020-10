Futura Volley, che guaio: crociato rotto per Sartori

Non è davvero un buon momento per la Futura Volley Giovani, la squadra di Busto Arsizio impegnata nel campionato di pallavolo di A2 femminile. Le biancorosse stanno trovando qualche difficoltà inattesa nel proprio cammino sportivo ma ora le cose si complicano ulteriormente per via di un grave infortunio riportato da Benedetta Sartori.

La 19enne centrale di origine legnanese si è infatti rotta il legamento crociato del ginocchio infortunato la scorsa settimana. La risonanza magnetica effettuata dalla giocatrice è stata implacabile, e così ora Sartori dovrà ricorrere a un intervento chirurgico: per lei la stagione è finita.

La giovane centrale, titolare nel sestetto di Lucchini e specialista del “muro”, è seguita passo dopo passo dallo staff medico della Futura che sta lavorando per mettere a punto l’iter della riabilitazione che seguirà l’operazione.

«Purtroppo è successo e non si può tornare indietro: ora, come dice qualcuno, grazie a questo infortunio posso davvero sentirmi una “giocatrice completa” – scherza Benny commentando l’accaduto – La sfida ora sarà affrontare tutto nel migliore dei modi, per uscirne il più velocemente possibile e per far sì che ciò non influisca sulla mia carriera. Questo percorso mi servirà per crescere e ho tutta l’intenzione di tornare più forte di prima. La pallavolo mi mancherà ma devo essere il più possibile positiva: sono sicura che andrà tutto bene».