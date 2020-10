Giancarlo Ferrero e l’assistente allenatore Cavazzana positivi al Covid19

Pallacanestro Varese comunica che, a seguito dei test effettuati ieri come da regolamento, il giocatore Giancarlo Ferrero e l’assistente allenatore Vincenzo Cavazzana sono risultati positivi al Covid-19. Il club biancorosso ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti. Sia Ferrero che Cavazzana, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo.

Il calendario prevede la trasferta domani a Bologna per l’incontro alle 18.-30 con la Fortitudo. La squadra parte oggi pomeriggio per disputare la partita regolarmente. Saranno 9 giocatori perchè i giovani non hanno fatto il tampone.