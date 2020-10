Giornata mondiale degli animali, Aidaa: “rivedere Iva e mutua per i nostri amici”

Il 4 ottobre si ricorda san francesco d’Assisi ed è anche la Giornata mondiale degli animali. Aidaa: “l’Associazione italiana difesa animali e ambiente” coglie l’occasione per annunciare due nuove iniziative a favore degli amici a quattro zampe.

Entrambe le proposte di Aidaa sono contenute in una lettera recapitata al presidente del consiglio Giuseppe Conte e a tutti i capigruppo dei partiti politici di Camera e Senato. In particolare l’associazione richiede che venga rivista l’Iva sui prodotti per animali domestici (ora fissata al 22%) e per le prestazioni veterinarie. Inoltre, Aidaa propone di utilizzare parte dei fondi del Recovery plan in modo da istituire una mutua riservata alle famiglie a basso reddito per far sì che i loro animali possano essere curati gratuitamente.

«Il progetto mutua degli animali – si legge in una nota Aidaa – è pronto da diverso tempo e speriamo possa realizzarsi in maniera compiuta nei prossimi anni. Questa iniziativa porterebbe oltre 1.000 nuovi posti di lavori nella veterinaria pubblica e la gestione annuale non supererebbe i 20 milioni di euro garantendo la salute a milioni di animali domestici, che vivono complessivamente in sette milioni di famiglie di italiane».