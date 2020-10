Giulia Regalbuto nominata coordinatrice provinciale di Italia Viva giovani dopo le lezioni di politica con Renzi

“Nel corso dell‘assemblea provinciale di Italia Viva, svoltasi venerdì scorso presso il salone del Circolo di Bizzozero, Giulia Regalbuto è stata nominata Coordinatrice Provinciale dei Giovani del partito”. Così Giuseppe Licata, Coordinatore Provinciale di Italia Viva che ha presieduto la riunione di partito alla quale ha preso parte anche la deputata Maria Chiara Gadda.

27 anni, varesina, laureata in Economia, Giulia Regalbuto ha partecipato qualche mese fa alla Scuola di Formazione Politica di Italia Viva tenutasi a Castrocaro. “A Giulia – continua Licata – ho chiesto di guidare ragazzi e ragazze in un percorso di avvicinamento alla politica, affinché possano anzitutto vivere una bella e costruttiva esperienza personale. Troppo spesso, e con qualche ragione, la politica viene percepita dai giovani come qualcosa di distante dalla realtà e poco trasparente. Vogliamo invece far vedere ai giovani la bellezza della politica, quale spazio aperto a tutti e strumento per fare il bene della collettività attraverso valori come l’ascolto, la competenza e la progettualità”.

“Ringrazio Italia Viva Varese per l’opportunità”, dichiara Giulia Regalbuto, che continua: “Mi calo in questa avventura sulla scia della mia esperienza alla scuola estiva di Italia Viva di Castrocaro: vorrei ricreare quello stesso ambiente, ovvero uno spazio in cui i giovani possano avvicinarsi alla politica, senza paura di esprimere le proprie idee, con la possibilità di confrontarsi con persone competenti e di dar concretezza ai propri bisogni e desideri. La mia speranza – conclude Regalbuto – è quella di dar così vita a iniziative di valore per il territorio Varesino, che possano esaltarlo e accrescerlo sulla spinta del vento fresco dei giovani.”