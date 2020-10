Gli Alberi di Natale dei commercianti li paga il Comune di Busto Arsizio: stanziati 26 mila euro

L’Associazione Commercianti di Busto Arsizio vuole realizzare nell’ambito del progetto “Natale 2020 – la famiglia al Centro” il posizionamento degli alberi natalizi addobbati per il periodo dicembre 2020- gennaio 2021 nei quartieri della città e nel centro cittadino ed ha richiesto un contributo economico a totale copertura delle spese previste da 26.675 euro, IVA compresa.

Gli alberi natalizi addobbati verranno posizionati non solo nel centro storico cittadino, concorrendo, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, che è già intervenuta con l’allestimento di luminarie natalizie per una spesa di 110 mila euro, all’abbellimento e all’animazione della città.

L’Associazione si occuperà, in particolare, del corretto posizionamento degli alberi natalizi addobbati e della corrispondenza alle caratteristiche concordate. La giunta ha ritenuto di accogliere la richiesta in considerazione concedendo un contributo a copertura totale delle spese previste per gli alberi natalizi addobbati in quanto, a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno l’Associazione non potrà sostenere economicamente l’iniziativa e, pertanto l’Amministrazione acquisirà le vesti di copromotore del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti, Associazioni ed altri organismi operanti sul territorio comunale.