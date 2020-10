Gli anelli più trendy della stagione 2020-21: dalle soluzioni multiple alle sovrapposizioni

Perfetti per ogni momento della giornata gli anelli sono un accessorio indispensabile, di cui nessuna donna può fare a meno.

Da abbinarsi a qualsiasi scelta stilistica e abbigliamento, gli anelli sono un ornamento da esibirsi con disinvoltura, soprattutto considerando le innumerevoli proposte fra cui mettere al dito quella che meglio incontra il gusto personale. Si va dai modelli classici alle fedine in oro o argento, dalle soluzioni con diamante o pietre colorate ai cerchietti sottili con charm, dall’ampia gamma di anelli a fascia ai gioielli scultura oversize, le cui tante nuances si abbinano perfettamente alle tinte scelte per lo smalto.

Forme e materiali, scegliamo come indossarli

Materiali, forme e colori consentono di giocare con le innumerevoli tipologie disponibili, per garantirsi uno stile del tutto personale. Le donne, è un dato di fatto, hanno un debole per i gioielli proprio a partire dagli anelli che, come vuole la moda del momento, vengono indossati su tutte le dita, divertendosi ad abbinare grandezze, sagome e profili.

In fatto di portabilità oggi la soluzione più trendy è la midi rings, che considera la collocazione degli anelli nella prima o seconda falange del dito. A patto di saperli indossare al meglio, abbinandoli con gusto, si può optare per sofisticati intrecci con cui garantirsi un look unico e inimitabile, puntando su ornamenti come cuori, lettere, fiocchi e croci oppure valutando soluzioni minimal come i più classici e sottili cerchietti in oro e argento. Davvero uniche le proposte rifinite interamente a mano, in vendita con o senza pietre, da sovrapporsi giocando con i colori e l’utilizzo dell’oro bianco o di quello giallo, e della placcatura in oro rosa.

La soluzione multipla, perfetta secondo le tendenze dell’autunno 2020

Di gran moda la sovrapposizione con cui abbigliare le dita. Considerati come una sorta di estensione del dito, gli anelli possono essere indossati abbinando i più sottili fra loro, per una proposta minimal.

Nel caso si opti per una versione più appariscente e sfarzosa, caratterizzata dall’uso di fogge vistose, meglio puntare sulle diverse forme e i colori, vivaci e di tendenza.

Decisamente scenografici gli anelli multipli, soluzione unica nel loro genere, in grado di abbellire più dita contemporaneamente. Predisposti per essere collocati in due, tre o quattro dita di una mano, vantano modelli di grande impatto ai quali è però necessario abituarsi perché all’inizio possono risultare un po’ scomodi, e creare impaccio.

Da nocca, da unghia, aperti o estensibili

Fra le proposte più trendy, da indossare con disinvoltura, troviamo gli anelli da nocca, meglio conosciuti come knuckle rings, portati alla terza falange, e gli anelli da unghia, realizzati ad arte per coprire l’unghia e proseguire lungo gran parte del dito mignolo, spesso con un fascio a spirale.

Annoverati fra le novità più interessanti del momento anche gli anelli estensibili, studiati per potersi adattare ad ogni dito da quelli più esili e affusolati alle forme più corpose. Proposti come una soluzione decisamente romantica sono abbelliti dalla presenza di pietre, ciondoli e simboli di vario genere.

La carrellata delle innovazioni prosegue con le proposte ‘aperte’, anelli che hanno alle estremità una perla, oppure una pietra o, a scelta, una struttura geometrica, che consente di tenere ferma al dito la montatura, lasciando scoperta la parte superiore della falange.