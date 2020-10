Gli otto negozi della provincia di Varese che hanno attraversato due secoli di storia

Ad oggi sono 2.118 le attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, di queste 119 sono in provincia di Varese. Il primato spetta a Busto Arsizio con 45 attività riconosciute, a seguire Varese con 17 e Gallarate con 13. Negozi storici sono disseminati un pò su tutto il territorio, in 33 comuni per la precisione, da Besozzo a Saronno, da Angera a Sesto Calende, passando per Tradate, Vergiate e Travedona di Monate.

Otto di queste attività hanno attraversato due secoli di storia. Stiamo parlando del Bar Ur grupp di Brinzio aperto nel 1874, l’emporio Molino Barzago di Cunardo 1891, l’Ottica Velati di Gallarate datata 1894, la Pasticceria Veniani di Gavirate che aprì i battenti nel 1875. Le restanti tre sono tutte farmacie e sono le più antiche del folto gruppo. Sul podio più alto per anzianità c’è la Farmacia Giardini di Sesto Calende che fu aperta nel 1830, a seguire la Farmacia Dahò Minoli di Gallarate fondata nel 1848 e la Farmacia Corti di Travedona di Monate istituita nel 1856.

Dal gennaio del 2020 sono 353 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia: si tratta di 183 negozi storici, 108 locali storici e 62 botteghe artigiane storiche, caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.