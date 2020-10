Gran Turismo Sprint: Rovera, Gnemmi e Magnoni puntano alla vetta

La stagione del Gran Turismo, inteso come categoria dell’automobilismo su pista, prosegue senza soste, concentrata com’è in pochi mesi. Il massimo campionato italiano è suddiviso su due diverse Serie: la Endurance è a tre quarti del proprio cammino mentre la Sprint disputa in questo weekend il secondo appuntamento con due gare in programma (una al sabato alle 17,15 e una alla domenica alle 14,20) sul tracciato del Mugello, fresco di Gran Premio di Formula Uno.

Come di consueto, la serie Sprint vede al via un numero superiore di vetture e a bordo troviamo diversi piloti varesotti, che saranno in griglia di partenza con una buona dose di ambizioni sia per le singole gare sia per la classifica assoluta.

GT3: ROVERA, ASSALTO ALLA VETTA

Alessio Rovera è il pilota di punta della nostra provincia, sia perché è campione in carica assoluto della specialità Sprint sia perché è l’unico a gareggiare nella top class, la GT3. Il giovane di Varese torna a bordo della Ferrari 488 del team AF Corse condivisa con un altro lombardo, Giorgio Roda: i due sono secondi in classifica con 22 punti, dieci in meno dei leader Daniel Mancinelli e Riccardo Agostini (Audi Sport Italia).

Rispetto alla gara d’esordio di inizio agosto a Misano, Rovera e Roda (un secondo e un quarto posto in Romagna) hanno accumulato una maggiore esperienza al volante del Cavallino Rampante grazie anche alla partecipazione alla serie Endurance e possono puntare nuovamente al podio.

«La mia prima stagione con la Ferrari è iniziata proprio al Mugello a metà luglio, ma stavolta troveremo condizioni diverse, anche se ora posso vantare un discreto bagaglio in termini di esperienza sulla vettura – conferma Rovera alla vigilia – Dovremo scontare 10 secondi in gara 1 e solo dopo le prove libere pianificheremo la strategia più consona. Nello Sprint le gare sono in genere più serrate: cercherò di dare il massimo contributo alla squadra sapendo che il primo obiettivo sarà quello di essere il più possibile efficaci in qualifica. A Misano siamo andati bene e al Mugello puntiamo a confermarci sperando che il meteo non faccia troppe bizze perché non ho mai provato la 488 sul bagnato».

CIGT SPRINT – Assoluto

Classifica (dopo 2 gare): 1) Agostini-Mancinelli (Audi Sport Italia) 32; 2) Zug-Comandini (Bmw Team Italia), ROVERA-Roda (Ferrari AF Corse) 22; 4) Ferrari-Zampieri (Mercedes-AKM) 20; 5) Nemoto-Tujula (Lamborghini Sospiri Racing) 12.

GT4 – NOVA RACE DUE VOLTE LEADER

Una Mercedes Amg GT4 della Nova Race

Ci sarà traffico in pista al Mugello: alle 14 vetture iscritte in GT3 e alle tre di GT Cup ci saranno anche otto equipaggi di GT4 suddivise tra Pro-Am (quelli con un pilota professionista a bordo) e Am (quelli con soli gentlemen). Della prima categoria fanno parte le due Porsche Cayman del team Ebimotors: il bustocco Paolo Gnemmi sarà affiancato da Riccardo Pera (i due sono secondi in classifica) mentre il castellazese Sabino De Castro dividerà il volante con Gianluigi Piccioli. In testa alla classifica c’è il veloce duo Segù-De Luca a bordo della Mercedes Amg della scuderia Nova Race di Jerago con Orago. Nova Race che vuole essere protagonista anche nella categoria Am con Luca Magnoni che condivide la vetta della graduatoria con Paolo Meloni, alfiere Bmw della scuderia W&D.