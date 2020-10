Grave perdita idrica in via Peschiera a Varese: disagi al traffico e all’erogazione di acqua

Disagi viabilistici e possibili disagi nell’erogazione dell’acqua si prevedono domani, 7 ottobre, e dopodomani. Lo comunica la società LeReti che annuncia l’intervento urgente di riparazione della perdita idrica in via Peschiera angolo via Molinazzo a Varese.



L’interruzione si prevede dalle ore 13.30 di mercoledì e sarà necessaria per permettere lo scavo con le successive opere idrauliche lungo via Peschiera, angolo via Molinazzo.

L’ubicazione della tubazione e la profondità di scavo renderanno necessaria l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. Nel caso l’esecuzione dell’intervento dovesse protrarsi anche in orari notturni, la regolamentazione del transito veicolare avverrà dalle 19.00 in poi tramite impianto semaforico da cantiere, con possibile deviazione per i soli autoveicoli in direzione Malnate/Tangenziale di Varese lungo la via Molinazzo. I disagi alla viabilità potrebbero protrarsi sino alle prime ore della mattina di giovedì.

Le caratteristiche tecniche della tubazione idrica, che costituisce la principale rete a servizio del centro città, comporteranno attività idrauliche particolarmente complesse che, in funzione del tipo di guasto che sarà verificato a scavi aperti, potrebbe richiedere l’interruzione del flusso idrico nel tratto di condotta da riparare.

In tale evenienza e qualora le condizioni di cantiere lo consentissero si provvederà ad interrompere il flusso d’acqua dopo le ore 21.00 per limitare il più possibile i disagi in rete.

Le attività idrauliche potrebbero pertanto comportare l’assenza di acqua presso il centro Commerciale Belforte e le utenze di viale Belforte comprese tra i civici 240 e 250 e possibili riduzioni delle portate e delle pressioni di esercizio presso le utenze del centro città poste a quota più elevata e ricomprese nei quartieri di seguito elencati:

 San Carlo

 Giubiano

 Bustecche

 Bizzozzero

Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alla viabilità ed alle utenze dell’acquedotto.

Per eventuali segnalazioni contattare il 0332290315