Impresa di Peter Sagan al Giro: vittoria in solitaria a Tortoreto

Il tre volte campione del mondo, Peter Sagan, conquista la sua prima e splendida vittoria al Giro d’Italia, interrompendo un digiuno che durava dal Tour de France dello scorso anno. Battuto più volte in volata o in fuga ristretta, lo slovacco della Bora Hansgrohe disputa una tappa da campione che lo porta a giungere in solitaria sotto lo striscione di arrivo a Tortoreto, in Abruzzo.

Sagan faceva parte della fuga principale di giornata insieme a un drappello importante di corridori tra cui il “solito” Filippo Ganna e ha rilanciato l’azione quando il gruppo dei migliori, prima condotto da Pozzovivo e poi incendiato dagli scatti di Bilbao e in un caso dalla maglia rosa Almeida, si è fatto vicinissimo.

In una tappa ricca di saliscendi, Sagan è riuscito a evitare il ricongiungimento e, quando Bilbao è stato acciuffato ha capito di poter arrivare fino in fondo come è in effetti accaduto: alle sue spalle McNulty ha anticipato il plotone degli uomini di classifica (secondo a 19″) regolato ancora da Almeida che ora in classifica ha 34″ su Keldermann e 43″ su Bilbao.

Il finale di gara, disputato tra strappi e maltempo, è stato fatale a Jakob Fuglsang che ha bucato negli ultimi chilometri e ha pagato 1’35” dagli altri concorrenti alla maglia rosa. Bravo invece Pozzovivo, a sua volta vittima di una foratura avvenuta però più lontana dal traguardo: l’esperto lucano della NTT è arrivato con i migliori tra i quali anche Vincenzo Nibali.

La tappa, partita da Lanciano, è stata caratterizzata dal ritiro di due squadre, la Jumbo Visma e la Mitchelton Scott in seguito alle positività di alcuni atleti (oggi Kruijswijk, l’altro ieri Yates) e di alcuni uomini degli staff.