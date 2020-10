Incendio in un appartamento a Busto Arsizio, sette persone intossicate

Incendio in un appartamento a Busto Arsizio nella mattina di mercoledì 14 ottobre.

Per cause ancora in fase di accertamento, un appartamento al primo piano di un condominio è stato interessato dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe, un’autoscala e un autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per sette persone è stato necessario ricorrere alle cure mediche, causa il fumo inalato.