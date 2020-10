Incidente sul lavoro a Lugano, ferito un camionista della provincia di Varese

Un camionista di 45 anni, residente in provincia di Varese (non è stato specificata la località), è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto poco prima delle 9,30 di questa mattina – martedì 6 ottobre – all’interno di un cantiere di piazza Manzoni a Lugano, a pochi passi dal lungolago.

Secondo la ricostruzione della Polizia Cantonale l’uomo si trovava sul cassone di un camion e stava manovrando la gru posizionata sull’automezzo quando è stato colpito dal carico – alcune cabine – che stava movimentando. In seguito al colpo il 45enne è caduto a terra da un’altezza di circa 4 metri.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, gli agenti della Cantonale e quelli della Polizia Città di Lugano. L’uomo, dopo le prime cure effettuate sul luogo dell’incidente, è stato trasportato in ambulanza in ospedale: secondo una prima valutazione da parte dei sanitari, le ferite riportate sono definite “serie”.