Incontriamoci-in, scrittori che ricevono i lettori su appuntamento

Proseguono gli incontri con lo scrittore, organizzati dal Centro Storico Italiano. Dopo Santi Moschella e Fabio Scotto, è la scrittrice Giovanna De Luca a ricevere i lettori su appuntamento. L’iniziativa, denominata INCONTRIAMOCI-IN, nasce dall’esigenza di una rete tra scrittori e attività, negozietti di quartiere, per continuare la vita sociale in era Covid. L’appuntamento individuale consente il distanziamento e la frequentazione delle persone nel rispetto di tutte le cautele necessarie. Dunque, incontriamoci presso la Cartolibreria Gian-pi, in via Montebello 3 a Casbeno, Varese venerdi 16 ottobre dalle 15,30 alle 17,30.