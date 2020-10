Indicente sul lavoro a Castiglione delle Stiviere, muore un 45enne di Olgiate Olona

Infortunio mortale questa mattina – giovedì 29 ottobre – alla Cifa di Castiglione delle Stiviere (Mantova), una ditta che produce betoniere. A perdere la vita un 45enne di Olgiate Olona, che stava lavorando all’interno dello stabilimento castiglionese con un’impresa esterna.

Le autorità competenti stanno ancora ricostruendo quanto accaduto. L’incidente è avvenuto verso le ore 8.30 e, nonostante i primi soccorsi sul posto e il trasporto in ospedale a Brescia con l’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 45enne dovrebbe essere stato schiacciato da un grosso peso.

“Attendiamo di conoscere meglio la dinamica dell’infortunio – afferma Andrea Donegà, segretario generale della Fim Cisl Lombardia -. Ci stringiamo ai familiari del lavoratore colpito e sollecitiamo una volta di più un’azione sinergica per porre fine al dramma degli incidenti e dei morti sul lavoro”.