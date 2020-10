“Indifesa” della bambine, Terre des Hommes si mobilita per l’11 ottobre

L’11 ottobre è la Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze. Terre des Hommes con la sua Campagna #indifesa si impegna da anni a proteggere le bambine e le ragazze perché possano liberare il proprio talento e vivere libere dalla violenza.

La sfida più grande è vincere la lotta contro la violenza di genere: abusi, discriminazioni, schiavitù minano il futuro di milioni di bambine e ragazze in tutto il mondo, anche in Paesi come il nostro.

Anche quest’anno Terre des Hommes ha organizzato una serie di eventi per fare il punto della condizione femminile nel mondo a partire proprio dalle giovani donne. Molte le forze in campo e gli esperti che parteciperanno agli incontri che saranno trasmessi in streaming.

Tutto il programma:

L’8 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30, Conferenza stampa Indifesa – Terre des Hommes presenta la nona edizione del Dossier Indifesa “La Condizione delle Bambine e delle Ragazze nel Mondo”. Nell’occasione saranno anche presentati in anteprima i dati del Comando Interforze sulla violenza nei confronti dei minori, rielaborati da Terre des Hommes Italia.

Dove: Biblioteca Casanatense, Roma con streaming online sulla pagina FB di Terre des Hommes Italia

Modera: Danda Santini – Direttrice IoDonna

Intervengono:

On. Elena Bonetti – Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità

Stefano Delfini – Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale

Federica Giannotta – Responsabile Advocacy e Progetti Italia di Terre des Hommes.

—–

9 Ottobre, dalle 10 alle 12.30, #IogiocoallaPari, evento online di partecipazione giovanile e percorso di Empowerment femminile e generazionale promosso da Terre des Hommes Italia in collaborazione con Junior Achievement e Oneday/ScuolaZoo sotto il patrocinio di Agenzia Nazionale Giovani e Ministero delle Politiche Giovanili e Sport. Iscrizioni su: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-iogiocoallapari- 122262675955

Intervengono:

On. Vincenzo Spadafora – Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport

Lucia Abbinante – Direttrice Agenzia Nazionale Giovani

Chiara Bisconti – Board President di Milanosport S.p.A. ed Ex Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e Tempo libero del Comune di Milano

Denise Di Dio – Presidente di Movimenta e Co-Founder di Prime Minister

Filomena Floriana Ferrara – CSR Leader IBM Italia, Direttore di Fondazione IBM e IBM Master Inventor

Maura Gangitano – scrittrice, filosofa e co-fondatrice di Tlon

Giovanna Paladino – Segretaria di Presidenza Intesa San Paolo – Direttrice e Curatrice Museo del Risparmio

Sofia Maroudia – Direttrice di Fondazione SNAM, EGS ed Esperta di Diritti di genere

Gaia Marzo – Head of Corporate Brand presso OneDay Group

Martina Rogato – Co-Founder e Presidente di Young Women Network e Portavoce della Delegazione Italiana di Women20 al G20

Claudia Segre – Presidente di Global Thinking Foundation and Global Thinking Foundation US Inc. Forbes TOP100 Italian Successful Women 2019. Attivista per la parità di genere

Miriam Cresta – CEO e Corporate Fundraising Junior Achievement

I rappresentanti di ANG Radio, della community di Scuola Zoo e del Network Indifesa e diversi testimonial

——

11 Ottobre – Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze

Giornata di mobilitazione sui social network con il coinvolgimento di decine di influencer e personaggi dello sport e migliaia di persone attivate con gli hashtag #iogiocoallapari #indifesa.

—-

Martedì 27 ottobre – 20.30 Fondazione Feltrinelli Milano (con streaming online su pagina FB di Terre des Hommes Italia)- 3° edizione di Stand Up For Girls – short talks per cambiare il modo in cui guardiamo alle questioni di genere

Partecipano:

Adelaide Lucia Corbetta, Presidente di The Circle Italia Onlus

Filomena Floriana Ferrara, CSR Leader di IBM Italia, Direttore Fondazione IBM e IMB Master Inventor

Renata Ferri, Photo Editor di IoDonna

Maura Gancitano, Filosofa, scrittrice e fondatrice di Tlon

Takoua Ben Mohamed, Graphic journalist e autrice di fumetti

Beatrice Mautino, Biotecnologa, con un passato da neuroscienziata e un presente da divulgatrice scientifica

Mariangela Pira, Anchor e Reporter SkyTg24

Martina Rogato, Presidente di Young Women Network – Portavoce del Governo al Summit Women20 del G20

Armanda Salvucci, Ideatrice del progetto Sensuability e Presidente dell’Associazione ‘Nessuno Tocchi Mario’