A Induno Olona “coprifuoco” alle 21 nei parchi e nella zona della stazione

Il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin ha firmato un’ordinanza, che avrà valore da questa sera –mercoledi 21 ottobre – con cui si proibisce l’uso e lo stazionamento nei parchi pubblici e nella zona antistante la stazione dalle 21 alle 5 della mattina.

La misura, che anticipa di un paio d’ore gli effetti dell’analogo provvedimento regionale in vigore dai prossimi giorni (in quel caso, il “coprifuoco” scatta alla ore 23) punta a limitare le possibilità di assembramento notturno, specie ai ragazzini che già sono stati segnalati come autori di schiamazzi.