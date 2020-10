Infortunio sul lavoro in un’azienda agricola, muore un uomo di 50 anni

La Polizia cantonale comunica che questa sera poco dopo le 19.30, presso un’azienda agricola ad Aquila, in val di Blenio, c’è stato un infortunio sul lavoro che ha avuto un tragico epilogo.

Un 50enne agricoltore svizzero residente nella regione stava effettuando dei lavori nel fienile. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è caduto dalla scala su cui si trovava da un’altezza di circa 4 metri.

Sul posto sono prontamente intervenuti agenti della Polizia cantonale e in supporto, della Polizia comunale di Biasca, come pure i soccorritori della Tre Valli Soccorso. Il 50enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.